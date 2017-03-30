Под Троицким били из пушек, за сутки погибли двое военных - штаб

29 марта оккупационные российско-террористические войска в Донбассе 83 раза открывали огонь в направлении позиций сил антитеррористической операции

За минувшие сутки, 29 марта 2017 года, на фронте зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе из артиллерии калибром более 100 мм. В результате агрессии гибридных российских войск погибли двое военнослужащих, трое получили ранения, сообщает в Facebook штаб антитеррористической операции.

Как отмечает руководство АТО, "военные открывали огонь для снижения огневой активности врага".

На мариупольском направлении из 122-мм артсистем были обстреляны опорные пункты в районах населенных пунктов Широкино, Гнутово и Водяное. Из крупных минометов калибра 120 мм оккупанты вели огонь по позициям сила АТО неподалеку от Гнутово, а из малых (82 мм), крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - в Марьинке, Водяном и Павлополе.

Также позиции ВСУ в районе Водяного пытался вскрыть танк, а из вооружения БМП противник обстреливал морпехов в Широкино. Неподалеку от Гнутово и Водяного активизировались снайперы захватчиков.

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На донецком направлении вблизи Троицкого оккупанты применили артиллерию калибра 152 мм. Опорные пункты украинских военных вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского противник накрывал огнем минометов калибра 120 мм, а позиции бойцов в Опытном, Авдеевке и Каменки - из минометов калибра 82 мм.





В Троицком вел огонь танк боевиков, в Луганском на Светлодарской дуге - БМП. Опорные пункты у Каменки и Невельского противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

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На луганском направлении фронта в районе Калиново и Попасной зафиксировано применение врагом артиллерии калибра 122 мм. Из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем оккупанты вели огонь по позициям сил АТО у Крымского близ Бахмутской трассы.

Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ рядом со Станицей Луганской и Новоалександровки.

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