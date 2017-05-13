Арестован координатор титушек 9 мая в Днепре

Ранее судимый житель Новомосковска Натик Мустафиев по решению суда отправился под стражу сроком на 2 месяца

Сегодня, 13 мая суд отправил под стражу на 2 месяца человека, который координировал действия титушек 9 мая в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Такой себе Натик Мустафаев - житель Новомосковска, с, руководил титушками в Днепре 9 мая. Теперь он проведет 2 месяца под стражей по решению суда. Будет время подумать", - написал Аваков.





Фото: facebook.com/arsen.avakov

12 мая сообщалось, что сотрудники Нацполиции задержали в Новомосковске (Днепропетровская область) мужчину, который подозревается в управлении титушками в Днепре, напавших на бойцов АТО 9 мая.

9 мая 2017 года в Днепре после столкновений были задержаны до двух десятков человек. Пятерым из семи задержанных объявлено о подозрении. Начальник полиции области назначил расследование по действиям силовиков, под прикрытием которых титушки напали на ветеранов АТО. Глава МВД Арсен Аваков позднее извинился за действия полиции.

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