ГПУ заявляет о задержании сотрудника НАБУ, в бюро опровергают

В Генпрокуратуре утверждают, что правоохранитель и его сообщник якобы требовали от предпринимательницы $300 тыс за закрытие уголовного дела

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро задержан правоохранителями по подозрению в вымогательстве якобы за закрытие уголовного дела против бизнесмена. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"В Сумской области сотрудник НАБУ вместе со своим сообщником требовали от владелицы торговой марки и сети магазинов $300 тысяч за прекращение против нее уголовного преследования и закрытие уголовного производства", - сообщила она.



По словам Сарган, в дальнейшем "по просьбе предпринимательницы" в одном из киевских ресторанов правоохранитель якобы согласился "уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды".



"На получении этой суммы - $150 тысяч - сотрудник НАБУ и его сообщник были сегодня задержаны работниками прокуратуры Сумской области и СБУ", - добавила пресс-секретарь.



В то же время пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира, зарегистрированная в Facebook под ником Walking Tree, в комментариях к публикации Сарган заявила, что ни один из сотрудников бюро не был задержан по данному факту.





Скриншот комментария Светланы Олифиры

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