Сутки в АТО: погиб военный, пятеро бойцов ранены

Боевики 44 раза нарушили режим тишины, горячей точкой на фронте остается Авдеевка

В результате боевых действий за прошедшие сутки погиб военный, пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики 44 раза применяли оружие против подразделений ВС Украины. Восемь раз они нарушали режим тишины из оружия, запрещенного минскими соглашениями.

На приморском направлении террористы обстреляли позиции ВСУ 24 раза. Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также ночью были зафиксированы провокации пророссийских наемников неподалеку Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки.

По опорным пунктам сил АТО у Красногоровки и Богдановки боевики вели огонь из БМП, а в районе Широкино, Павлополя и Марьинки обстрелы осуществляли вражеские снайперы.

На донецком направлении боевики не прекратили обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры Новолуганского.

Около 19:45 они обстреляли из минометов Авдеевку. В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них - в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там никто не пострадал.

Авдеевка и его пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий.

Только вчера вечером на том участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по позициям сил АТО из гранатометов различных модификаций и разнообразной стрелкового оружия. Кроме того, на данном направлении из пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским военным, которые держат оборону в районе Песок и Зайцево.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано шесть случаев использования российско-террористическими группировками оружия.

В частности, после 18:00 и до 00:00 боевики обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого.

Ночью в селе Зеленый Гай Волновахского района боевики повредили здание детского лагеря. В здании, куда планируется первый заезд уже в июне, повреждены шесть окон.

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