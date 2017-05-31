При разминировании в Донбассе погиб сапер: карта АТО
Как уточнили в штабе антитеррористической операции, погибший 30 мая 2017 года в Донбассе военнослужащий был сапером, который выполнял боевую задачу. Эту информацию на брифинге сообщил пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", - сказал он, добавив, что до вчерашнего дня у сил АТО не было безвозвратных боевых потерь с 11 мая.
Карта по состоянию на полночь 31 мая 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
По словам Лысенко, сапер подорвался на взрывном устройстве около поселка Железное (экс-Артёмово) под Торецком в Донецкой области.
Железное на карте региона:
При подрыве получил ранение другой военный.
В Авдеевке были ранены двое бойцов, по одному - в Марьинке и Новотроицком.
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