При разминировании в Донбассе погиб сапер: карта АТО

В штабе антитеррористической операции уточнили обстоятельства вчерашней гибели военного в зоне АТО - первой боевой потери за последние три недели

Как уточнили в штабе антитеррористической операции, погибший 30 мая 2017 года в Донбассе военнослужащий был сапером, который выполнял боевую задачу. Эту информацию на брифинге сообщил пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения", - сказал он, добавив, что до вчерашнего дня у сил АТО не было безвозвратных боевых потерь с 11 мая.

Карта по состоянию на полночь 31 мая 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





По словам Лысенко, сапер подорвался на взрывном устройстве около поселка Железное (экс-Артёмово) под Торецком в Донецкой области.

Железное на карте региона:

При подрыве получил ранение другой военный.

В Авдеевке были ранены двое бойцов, по одному - в Марьинке и Новотроицком.

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