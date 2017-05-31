В мае в зоне АТО погибли семеро военных, 141 получил ранения

Боевики отрабатывают технологию прицельного ведения огня как по передовым, так и по отдаленным позициям ВСУ, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов

В мае 2017 года в результате боевых действий в Донбассе погибли семеро украинских военнослужащих, более 140 бойцов получили ранения. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.



"В течение мая в результате военных провокаций погибли семеро наших военнослужащих, получили ранения - 141", - сказал он.



По словам Турчинова, одна из последних тенденций - использование оккупантами тяжелой 152-мм самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по позициям ВСУ на расстоянии до 20 км от линии разграничения.



Секретарь СНБО добавил, что российско-террористические группировки пытаются нанести максимальный урон подразделениям сил АТО и отрабатывают технологию прицельного ведения огня как по передовым, так и по отдаленным позициям.



Турчинов также отметил, что бандформирования обстреливают не только позиции военных, но и гражданские объекты, что "является сознательным преступлением, санкционированным Кремлем".

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"Считаю, что международное сообщество должно дать объективную оценку военным преступлениям российских гибридных войск и их кремлевских кураторов", - подчеркнул он.



Турчинов заявил, что российское командование продолжает перебрасывать на временно оккупированную территорию военных, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, усиливает обеспечение передовых подразделений и инженерное оборудование огневых позиций.

Ранее сегодня, 31 мая, сообщалось, что в Донбассе при разминировании погиб сапер.



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