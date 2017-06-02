Задержан чиновник, выдавший киллеру документы - журналист

Артур Денисултанов неоднократно менял паспорта и документы путем заключения браков, и был фигурантом целого ряда уголовных дел, сообщил Бутусов

Задержан чиновник, выдавший первичные документы для легализации человеку, который стрелял в добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его информации, человек, который представился Осмаеву и Окуевой как корреспондент французской газеты Le Monde Алекс Вернер, и имевший паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара, в действительности - гражданин РФ Артур Денисултанов, уроженец Чечни, широко известный в криминальных кругах Санкт-Петербурга под другими именами и кличками - Курмакаев, Тищенко, Цебро, "Динго".

Денисултанов неоднократно менял паспорта и документы путем заключения браков, и был фигурантом целого ряда уголовных дел, в том числе дела об угрозах убийством и мошенничестве в России и в Австрии, сообщил Бутусов.

"По данным "Цензор.Нет", следствие установило, что Денисултанов легализовался в Украине также путем брака на гражданке Украины и определенной схемы фальсификации документов через несколько органов власти. Коррумпированный чиновник, выдавший первичные документы для легализации преступнику, уже задержан, с ним работает следствие", - написал журналист.

Напомним, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший, представившийся журналистом французской газеты Le Monde, выстрелил в Осмаева, в ответ Окуева сделала четыре выстрела в злоумышленника.

У киллера найден паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

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