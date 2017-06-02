Похищение бизнесмена: обуховский полицейский числится в отставке

Начальник полиции Обуховского района в феврале подал рапорт об отставке с руководящей должности, заявили в пресс-службе ГУНП в Киевской области

Начальник Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский, подозреваемый в организации заказного похищения бывшего гражданина РФ, еще в феврале 2017 года подал рапорт об отставке с руководящей должности. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.



По словам спикера, с момента подачи рапорта Ярославский не имел никакого отношения к руководству, вместо него был назначен временно исполняющий обязанности начальника.



Жукович добавил, что после отставки полицейский практически все время провел в отпуске и на больничном.



Также он сообщил, что полиция проведет служебное расследование в отношении Ярославского.

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Сам подозреваемый в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что не увольнялся из правоохранительных органов, "хотя этого хотят".

Ранее сегодня, 2 июня, сообщалось о задержании членов преступной группы, которые якобы пытались похитить бывшего гражданина РФ и вывезти его в Россию.

Заказчиком, по версии следствия, выступил граждан страны-агрессора. Также к организации похищения якобы причастен начальник полиции Обуховского района Киевской области.

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