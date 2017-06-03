8 населенных пунктов Донецкой области не подлежат восстановлению
Восемь населенных пунктов Донецкой области разрушены настолько, что не подлежат восстановлению. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время рабочего визита в Широкино совместно с делегацией от Европейского Союза, передает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Жебривский также подчеркнул, что главной проблемой региона остаются заминированные территории.
Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко призвала усилить мониторинг СММ ОБСЕ в Широкино, расположенном в 25 км от Мариуполя. Также она отметила, что Украина выступает за увеличение присутствия миссии ОБСЕ в Донбассе.
Читайте также: ЕС планирует выделить €50 млн на восстановление Донбасса
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:08
-
вчера
18:07
-
вчера
17:32
-
01.06.17
12:25
-
вчера
16:46
Новости партнеров
- 40460
- 39419
- 34591
- 32055
- 27581