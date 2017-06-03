8 населенных пунктов Донецкой области не подлежат восстановлению

Жебривский сообщил, что 8 населенных пунктов разрушены настолько, что не подлежат восстановлению, а главная проблема - заминированные территории

Восемь населенных пунктов Донецкой области разрушены настолько, что не подлежат восстановлению. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время рабочего визита в Широкино совместно с делегацией от Европейского Союза, передает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Жебривский также подчеркнул, что главной проблемой региона остаются заминированные территории.

Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко призвала усилить мониторинг СММ ОБСЕ в Широкино, расположенном в 25 км от Мариуполя. Также она отметила, что Украина выступает за увеличение присутствия миссии ОБСЕ в Донбассе.

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