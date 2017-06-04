Минобороны: один из погибших бойцов АТО служил в Нацгвардии

За прошедшие сутки погибли двое украинских военных в Донбассе

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пятеро были ранены. Один из погибших - военнослужащий Нацгвардии. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении в Станично-Луганскогом районе боевики нарушили режим тишины трижды - во всех случаях из легкого вооружения.

В Новоайдарском районе боевики были активны только в Крымском, где во второй половине суток обстреляли силы АТО из гранатометов, а также применяли БМП.

В Попаснянском районе обстановка была гораздо спокойнее, чем сутками ранее. Краткосрочные вооруженные провокации со стороны террористов были зафиксированы были в Новозвановке и Новоалександровке.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов

На донецком направлении на Светлодарской дуге зафиксирован один обстрел позиций ВСУ. Это произошло в Новолуганском поздно вечером. Тяжелое вооружение не применялось.

Около 21:00 оккупанты выпустили две минометные мины по силам АТО в Верхнеторецком.

"В районе Авдеевки впервые боевики напомнили о себе уже с самого утра, проведя кратковременную вооруженную провокацию вблизи Каменки. Далее было спокойно до 15 часов, когда враг открыл огонь по Авдеевский промзоне. Первый обстрел длился час, во время которого боевики использовали гранатометы и пулеметы и выпустили пять мин. Опять обстрелы в районе Авдеевки возобновились после 18:00 и продолжались до полуночи", -отметил Мотузяник.

Один случай нарушения тишины боевиками произошел поздно вечером вблизи Новолуганского.

Террористы в течение получаса открывали огонь из стрелкового оружия и БМП.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в том числе шесть - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Марьинке зафиксирован один минометный обстрел со стороны боевиков.

В Красногоровке боевики в течение суток обстрелял силы АТО из танка, а также дважды открывал огонь из минометов.

"Одна из мин попала во двор местной школы. Детей и преподавателей в школе в это время не было. Еще две мины разорвались возле жилого дома. Ранена местная жительница, которая была срочно госпитализирована", - уточнил Мотузяник.

Дважды боевики применяли легкое вооружение, обстреливая позиции ВСУ в Новотроицком. В Богдановке после полуночи боевики применили минометы.

На участке фронта Чермалык-Широкино зафиксированы многочисленные краткосрочные провокации с применением легкого вооружения и бронетехники. Также противник неоднократно нарушал режим тишины из тяжелого вооружения, выпустив в течение суток на этом участке фронта более 30 мин и три артиллерийских снаряда.

Чаще всего тяжелое вооружение боевики применяли по Чермалык. Гнутово, Талаковку и Водяное обстреливали снайперы террористов.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов, в том числе 14 - из тяжелого вооружения.

ОБСЕ сообщила, где боевики закладывают противотанковые мины.

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