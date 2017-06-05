В салоне в момент возгорания было около десяти пассажиров, они не пострадали. Водитель маршрутки получил ожоги 1-2 степени

Сегодня в Броварах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает телеканал 112 с места происшествия.



Пожар возник около 19:00 рядом с остановкой общественного транспорта.



В Гострансе уточнили, что причиной пожара было короткое замыкание в проводке автобуса.



В момент возгорания в маршрутке было около десяти пассажиров. Никто из них не пострадал, но водитель получил ожоги 1-2 степени, пытаясь гасить огонь. Его госпитализировали.

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