В Броварах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
05.06.2017 22:55
В салоне в момент возгорания было около десяти пассажиров, они не пострадали. Водитель маршрутки получил ожоги 1-2 степени
Фото: dtp.kiev.ua
Сегодня в Броварах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает телеканал 112 с места происшествия.
Пожар возник около 19:00 рядом с остановкой общественного транспорта.
В Гострансе уточнили, что причиной пожара было короткое замыкание в проводке автобуса.
В момент возгорания в маршрутке было около десяти пассажиров. Никто из них не пострадал, но водитель получил ожоги 1-2 степени, пытаясь гасить огонь. Его госпитализировали.
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