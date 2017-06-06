Ремонтники вышли к Донецкой фильтровальной станции

Жители Авдеевки и окрестностей третьи сутки живут на подвозной воде из резервуара: центральное водоснабжение отсутствует из-за обстрелов боевиками ДФС

Сегодня утром, 6 июня, бригада специалистов вышла на ремонтные работы на линии электропередач в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, ремонтники в сопровождении минеров, представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения обследуют линию и определят характер и объем восстановительных работ.

"Предварительно ремонтно-восстановительные работы высоковольтной ЛЭП будут проводиться ООО ДТЭК высоковольтные электросети при наличии коридора и гарантии безопасности работников 6 июня 2017 года", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции 22 тысячам жителей Авдеевки, села Ласточкино и села Орловка Ясиноватского района (1500 человек, - ред) водоснабжение осуществляется почасово по графику из запасов резервуара на территории города.

В настоящее время в резервуаре остаток питьевой воды составляет 1000 кубических метров.

4 июня Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.