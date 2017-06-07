На луганском направлении боевики готовятся к наступлению - штаб

В результате усилившихся обстрелов боевиков семеро украинских военнослужащих ранены, один погиб

Боевики усилили обстрелы на луганском направлении. В результате боевых действий семеро украинских военнослужащих ранены, один погиб. Штаб АТО на своей странице в Facebook сообщил, что, вероятно, террористы готовятся к наступлению.

Согласно сообщению штаба, начиная с шести часов утра российско-террористические войска, нарушая минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО, которые ведутся, в том числе, из тяжелой артиллерии калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82мм.

В штабе отметили, что, несмотря на существенную активность боевиков по направлению поселка Фрунзе, защитники Крымского на провокации не поддаются, огонь в ответ не открывают и продолжают удерживать позиции вдоль линии разграничения.

Интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9 (более 120 гранат), противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

Боевики активно применяют для корректировки огня артиллерии беспилотные летательные аппараты. Один из БПЛА сегодня сбили украинские военные.

"По имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника", - сказано в сообщении.

"Как сообщают очевидцы, боевики умышленно подрывают частные квартиры местных жителей, чтобы потом обвинить силы АТО в нарушении достигнутых в Минске договоренностей. Кроме того, по имеющейся информации в этих военных преступлениях против человечности задействованы пропагандистские каналы, которые фиксируют такие разрушения ради создания своих очередных "фейковых" новостей", - добавили в штабе.

Ранее об усилившихся обстрелах на луганском направлении сообщило Минобороны.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.