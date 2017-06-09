Сутки в АТО: 45 обстрелов, один боец погиб, шестеро ранены

В результате вражеского обстрела окрестностей Сартаны получили травмы семь пограничников

На протяжении прошедших суток незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне АТО. В результате боевых действий один военнослужащий ВСУ погиб, еще шесть бойцов получили ранения. Кроме того, в результате вражеского обстрела травмированы семь пограничников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Несмотря на то, что количество вражеских обстрелов, по сравнению с предыдущими днями, относительно уменьшилась, но все чаще боевики открывают огонь не только по укреплениям украинских подразделений, но и по прифронтовым населенным пунктам.

На приморском направлении фронта пророссийские оккупационные войска применяли 120-мм минометы у Широкино и Водяного. Вечером били из 152-мм артиллерийских систем в районе Сартаны. Из минометов калибра 82 мм с западных окраин временно оккупированного Донецка противник осуществлял обстрелы наших опорных пунктов в районе Марьинки и Красногоровки. Эти же участки линии соприкосновения, а также участки возле Гнутово, Новотроицкого, Богдановки и Талаковки неоднократно попадали под вражеский обстрел из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, еще днем во время одного из вражеских обстрелов защитников Марьинки под огонь боевиков также попали жилые кварталы этого населенного пункта. В результате обстрела ранения получила 50-летняя женщина. А около 18:30, используя мощные системы ствольной артиллерии, гибридная армия совершила мощный артиллерийский обстрел окрестностей Сартаны. Артиллерийские снаряды боевиков взорвались в жилом секторе, где располагается комендатура Государственной пограничной службы Украины. В результате обстрела повреждено здание, автомобили и другая техника подразделения. Семь пограничников получили травмы. Также, повреждено здание и техника местной агрофирмы, газопровод и газораспределительная станция, где возник пожар. Среди местных жителей пострадавших нет.

На донецком направлении ситуация остается наиболее горячей. 19 раз боевики применяли оружие против подразделений ВСУ Украины на этом участе фронта. В течение дня противник бил по опорным пунктам бойцов ВСУ в пригороде Авдеевки из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Под вечер по военным оккупанты также вели огонь из танков и вооружения БМП. Из минометов калибра 82 мм наемники осуществляли обстрелы в районе Зайцево, Верхнеторецкого и Каменки. Там же, а также возле Майорска, Луганского, Песков и Невельского НЗФ вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, во время обстрела пророссийскими бандформированиями укреплений ВСУ в районе Каменки несколько вражеских мин попали в часть поселка, где живут гражданские. В результате обстрела пострадал местный подросток 2002 года рождения. С многочисленными ранениями он был доставлен в больницу Авдеевки. Позже - в Покровск. Состояние здоровья подростка - удовлетворительное.





На луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, но обстрелы со стороны боевиков не прекратились. Всего зафиксировано восемь таких случаев. Утром боевики дважды били из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Трехизбенки. А после обеда и вечером из таких же артиллерийских систем противник обстреливал украинских воинов, которые держат оборону у Катериновки. Неподалеку Нижнетеплого, станции Донец и Попасной оккупанты в течение суток открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия разного калибра.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.