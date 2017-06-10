Участник АТО подорвался на самодельном взрывном устройстве
В Харьковской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадал участник АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Согласно сообщению, взрыв в квартире жилого дома в пгт. Слобожанское произошел вчера, 9 июня.
Полиция установила, что по месту своего жительства 42-летний мужчина, который является участником боевых действий в зоне проведения АТО, находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Он наполнил металлический газовый баллончик из-под пневматического оружия трубчатым порохом. Потом закрепил на конце баллона спички и зажег их. В результате получился самодельное взрывное устройство, которое сработало", - сообщили в полиции.
Мужчины с раной грудной клетки и травматической ампутацией двух пальцев на руке доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
Как сообщалось, 6 июня, во время взрыва на автозаправочной станции в Белой Церкви под Киевом погиб человек, еще один госпитализирован с ожогами.
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