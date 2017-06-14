Порошенко назвал число прошедших лечение участников АТО

С начала войны медико-психологическую реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях оборонного ведомства прошли почти четыре тысячи офицеров

Медицинскую помощь в госпиталях Минобороны получили более 10 тысяч военнослужащих, задействованных в антитеррористической операции в Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления перед коллективами военных медиков в Покровске (экс-Красноармейск) Донецкой области.

"А 86 тысячам участников боевых действий вы обеспечили профессиональную диагностику и предоставили квалифицированное лечение. 3700 офицеров прошли медико-психологическую реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Минобороны", - сказал он.

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Также президент озвучил данные по количеству медиков, которые прошли службу в зоне АТО, и их потерям.

"В зоне боевых действий и на переднем крае обороны непосредственно участвовали в оказании медицинской помощи около трех с половиной тысяч военных медиков. Из них более двухсот получили ранения, а 248 были награждены высокими государственными наградами", - подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, 38 медиков погибли за время проведения АТО на востоке Украины.

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