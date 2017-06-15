Боевики ударили по Сухой Балке: погиб местный, много разрушений
В ночь с 14 на 15 июня 2017 года российско-террористические войска применили тяжелую артиллерию предположительно калибра 152 мм при обстреле жилых кварталов поселка Сухая Балка, расположенного на запад от Горловки и на север от Донецка. Об этом сообщают украинские военные в составе СЦКК.
Огонь вели со стороны временно оккупированной Горловки.
Вследствие прямого попадания крупнокалиберного снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб хозяин дома - 52-летний мужчина.
На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома, также оборваны провода линии электропередачи: весь поселок остался без света. Кроме того, в населенном пункте перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня.
Предварительно в жилых кварталах зафиксировано последствия прилета не менее пяти снарядов.
Сухая Балка на карте района:
Сейчас на месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК, спасатели и полиция.
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