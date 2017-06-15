Боевики обстреляли пригород Авдеевки с переводом огня на Пески
В период с шести утра 14 июня по 06:00 сегодняшнего дня российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по опорным пунктам сил антитеррористической операции в Донбассе, из которых семь обстрелов произведены запрещенным типом артиллерии. Об этом говорится в сводке штаба АТО на сайте Минобороны.
"Вчера в результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения", - рапортовали в штабе.
Поздно вечером, около 23:00, оккупанты из Горловки обстреляли жилой сектор поселка Сухая Балка: погиб 52-летний мужчина, инфраструктура поселка вследствие этого теракта получила повреждения.
Приморское направление фронта. На этом участке противник из минометов 120 мм обстреливал укрепления сил АТО в районе Николаевки, из 122-миллиметровой ствольной артиллерии - опорники вблизи Чермалыка. Малые минометы калибра 82 мм оккупанты использовали вблизи Красногоровки. Под обстрелами вчера неоднократно оказывались военные в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки; там боевики в основном применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение.
Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 23 огневые провокации захватчиков.
Донецкое направление. Обстреляв еще днем из танковых орудий опорники ВСУ вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге, оккупанты резко активизировались в сумерках: сначала они осуществили плотный обстрел из минометов 120 мм и 82 мм под Авдеевкой, а позднее из 122-мм артиллерии массированно ударили по опорным пунктам ВСУ около Песков.
Также под минометным огнем вчера вечером оказались военные у Опытного и Верхнеторецкого. Применяя гранатометы и стрелковое оружие, боевики открывали огонь в районе Майорской, Каменки и Невельского.
На этом участке фронта противник 13 раз нарушал режим тишины.
Луганское направление. Здесь из минометов, иногда и калибра 120 мм, наемники били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также недалеко от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской оккупанты неоднократного открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.
На данном направлении зафиксировано 19 обстрелов со стороны оккупантов.
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