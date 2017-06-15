Боевики обстреляли пригород Авдеевки с переводом огня на Пески

Трое военных ранены. На театре военных действий применение боевиками минометов 120 мм и артиллерии до 152 мм в последние недели стало обыденностью.

В период с шести утра 14 июня по 06:00 сегодняшнего дня российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по опорным пунктам сил антитеррористической операции в Донбассе, из которых семь обстрелов произведены запрещенным типом артиллерии. Об этом говорится в сводке штаба АТО на сайте Минобороны.

"Вчера в результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения", - рапортовали в штабе.

Поздно вечером, около 23:00, оккупанты из Горловки обстреляли жилой сектор поселка Сухая Балка: погиб 52-летний мужчина, инфраструктура поселка вследствие этого теракта получила повреждения.

Приморское направление фронта. На этом участке противник из минометов 120 мм обстреливал укрепления сил АТО в районе Николаевки, из 122-миллиметровой ствольной артиллерии - опорники вблизи Чермалыка. Малые минометы калибра 82 мм оккупанты использовали вблизи Красногоровки. Под обстрелами вчера неоднократно оказывались военные в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки; там боевики в основном применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение.

Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 23 огневые провокации захватчиков.

Донецкое направление. Обстреляв еще днем ​​из танковых орудий опорники ВСУ вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге, оккупанты резко активизировались в сумерках: сначала они осуществили плотный обстрел из минометов 120 мм и 82 мм под Авдеевкой, а позднее из 122-мм артиллерии массированно ударили по опорным пунктам ВСУ около Песков.





Также под минометным огнем вчера вечером оказались военные у Опытного и Верхнеторецкого. Применяя гранатометы и стрелковое оружие, боевики открывали огонь в районе Майорской, Каменки и Невельского.

На этом участке фронта противник 13 раз нарушал режим тишины.

Луганское направление. Здесь из минометов, иногда и калибра 120 мм, наемники били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также недалеко от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской оккупанты неоднократного открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.

На данном направлении зафиксировано 19 обстрелов со стороны оккупантов.

Смотрите также: Три года назад оккупанты сбили у Луганска Ил-76 с десантом: видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.