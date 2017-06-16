В Донбассе задержан воевавший за террористов ДНР предатель из ВСУ

По данным Аброськина, за последние два года мужчина успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и за боевиков

Полиция Донецкой области в Покровске на автовокзале задержала мужчину, у которого при осмотре изъяли "временное удостоверение военнослужащего ДНР". Об этом сообщил глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Оказалось, что 48-летний уроженец Мирнограда, который, согласно изъятому "документу", с октября 2016 года был гранатометчиком "армии ДНР", до этого год служил в Вооруженных Силах Украины в зоне проведения АТО.

"Его жизненный опус нас несколько обескуражил. С августа 2015 года по август 2016 года этот товарищ проходил службу в одной из наших бригад ВСУ, во время обстрела боевиков получил ранения. Далее он выезжает на оккупированную территорию, где после лечения трудоустраивается в "5-ю самоходно-гаубичную батарею Цитадели" на должность гранатометчика", - рассказал Аброськин.





После службы в гибридной армии террористиической организации ДНР задержанный в начале 2017 года снова вернулся в ряды украинской армии. "В феврале 2017 года он возвращается в родной Мирноград, где уже на следующий день идет... в наш военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду. Два месяца он воюет против своих "однополчан"- боевиков и уже в апреле 2017 года демобилизуется и едет обратно в Донецк", - сообщил глава полиции Донецкой области





Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

По данным Аброськина, за последние два года мужчина успел повоевать дважды как на стороне Украины, так и за боевиков.

"По его словам, хронология его переходов выглядит так: ВСУ - "ДНР" - ВСУ - "ДНР". Этот "жизненный путь" мы обязательно проверим", - добавил глава полиции.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Зафиксировано девять случаев использования запрещенного минскими соглашениями оружия. Один украинский военные получил несовместимые с жизнью ранения и погиб.

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