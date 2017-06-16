Утром в Луганской области от пули снайпера боевиков погиб военный

Также после нескольких дней пребывания в коме от тяжелого ранения вчера умер командир саперной роты из 72-й бригады Евгений "Юджин" Сарнавский

Сегодня утром, 16 июня 2017 года, около поселка Новотошковка в Новоайдарском районе Луганской области из-за смертельного ранения пулей снайпера оккупантов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Такое уточнение об обстоятельствах гибели бойца сил антитеррористической операции сообщили в Facebook Луганской ОВГА.

По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО, девять раз - из запрещенной минскими соглашениями артиллерии.

Новотошковка на карте региона:





Также в 72-й бригаде, которая удерживает оборонные рубежи под Донецком, сообщили, что 15 июня около 22:00, не приходя в сознание, скончался от полученных еще 8 июня во время разминирования вблизи Новосёловки взрывных ранений офицер, командир саперной роты Евгений "Юджин" Сарнавский.

"14 лет он занимался разминированием, тысячи жизней спас, очень много помог гражданским вблизи Волновахи, в Гранитном, в Авдеевке и близлежащих прифронтовых селах... Одни остались престарелая мать и беременная жена", - пишут в 72-й ОМБр.

Евгений Сарнавский:





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