Утром в Луганской области от пули снайпера боевиков погиб военный
Сегодня утром, 16 июня 2017 года, около поселка Новотошковка в Новоайдарском районе Луганской области из-за смертельного ранения пулей снайпера оккупантов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Такое уточнение об обстоятельствах гибели бойца сил антитеррористической операции сообщили в Facebook Луганской ОВГА.
По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО, девять раз - из запрещенной минскими соглашениями артиллерии.
Новотошковка на карте региона:
Также в 72-й бригаде, которая удерживает оборонные рубежи под Донецком, сообщили, что 15 июня около 22:00, не приходя в сознание, скончался от полученных еще 8 июня во время разминирования вблизи Новосёловки взрывных ранений офицер, командир саперной роты Евгений "Юджин" Сарнавский.
"14 лет он занимался разминированием, тысячи жизней спас, очень много помог гражданским вблизи Волновахи, в Гранитном, в Авдеевке и близлежащих прифронтовых селах... Одни остались престарелая мать и беременная жена", - пишут в 72-й ОМБр.
Евгений Сарнавский:
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:01
-
09:14
-
08:11
-
вчера
18:38
-
вчера
19:17
Новости партнеров
- 51206
- 24478
- 16744
- 15135
- 14690