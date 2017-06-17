В Волновахе задержан радиолюбитель, передававший данные боевикам
Сотрудники Волновашского отдела полиции задержали 65-го радиолюбителя, передававшего информацию о ВСУ боевикам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
"Пенсионер собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направлениях их передвижений и, используя одинаковую частоту радиоэфира с боевиками, передал им информацию", - сообщают в полиции.
Для подтверждения информации полиция предварительного осуществила проверку с помощью специальной аппаратуры.
В доме пенсионера проведен обыск и изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый в преступлениях признался.
Фото: police.dn.ua
В Новотроицке также задержан 18-летний житель Житомирской области, который прибыл в прифронтовой населенный пункт собирать информацию о позициях ВСУ.
Задержанным грозит 5 лет лишения свободы.
Читайте также: С начала суток в Донбассе погиб один украинский военный - штаб
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:02
-
вчера
18:26
-
вчера
17:40
-
вчера
17:33
-
вчера
17:16