В Волновахе задержан радиолюбитель, передававший данные боевикам

65-летний пенсионер собирал информацию о дислокациях и передвижениях ВСУ и, используя одинаковую радиочастоту, передавал данные боевикам

Сотрудники Волновашского отдела полиции задержали 65-го радиолюбителя, передававшего информацию о ВСУ боевикам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Пенсионер собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направлениях их передвижений и, используя одинаковую частоту радиоэфира с боевиками, передал им информацию", - сообщают в полиции.

Для подтверждения информации полиция предварительного осуществила проверку с помощью специальной аппаратуры.

В доме пенсионера проведен обыск и изъяты вещественные доказательства. Подозреваемый в преступлениях признался.





Фото: police.dn.ua

В Новотроицке также задержан 18-летний житель Житомирской области, который прибыл в прифронтовой населенный пункт собирать информацию о позициях ВСУ.

Задержанным грозит 5 лет лишения свободы.

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