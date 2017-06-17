В АТО погиб один украинский военный, трое ранены - штаб

За минувшие сутки боевики 67 раз обстреляли позиции ВСУ на всех направлениях из минометов, гранатометов, танков, БМП и другого оружия

Ситуация в зоне проведения АТО обостряется. За минувшие сутки боевики 67 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, трое - ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении из 120 мм минометов боевики вели огонь по позициям ВСУ вблизи Богдановки. Из 82 мм минометов - возле Красногоровки.

Из гранатометов и стрелкового оружия гибридные войска РФ обстреливали опорные пункты сил АТО возле Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Талаковки и Новотроицкого.

На донецком направлении боевики обстреливали пригород Авдеевки из танков и минометов разных калибров.

Из минометов также были обстреляны позиции ВСУ в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и Троицкого.

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Из гранатометов разных модификаций боевики вели огонь в районе населенного пункта Пески.

Возле Опытного обстрел вел снайпер боевиков.

На луганском направлении в районе Бахмутской трассы, возле Новотошковского и Крымского боевики обстреливали ВСУ из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Новоалександровки гибридные войска РФ вели огонь из минометов, БМП и пехотного вооружения, а вблизи Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановки и Желтого боевики стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

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