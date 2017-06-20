Боевики запретили ОБСЕ въезд в Седово: нельзя иностранцам

Террористы сказали наблюдателям, что въезд в оккупированный поселок запрещен всем иностранцам

Боевики террористической организации ДНР запретили ОБСЕ въезжать в поселок Седово. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Пророссийские наемники на блокпосте, расположенном к северо-западу от Седово (106 км к югу от Донецка, - ред.), не пропустили патруль ОБСЕ в поселок, заявив, что они получили распоряжение не пропускать наблюдателей через блокпост, и что этот район закрыт для иностранцев.

Команда миссии видела, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост.

ОБСЕ проинформировала об этом Совместный центр по координации и контролю за прекращением огня в Донбассе.

Также на блокпосте в село Александровское (бывшее Розы Люксембург, 90 км к юго-востоку от Донецка, - ред.) сначала боевик сообщил ОБСЕ о том, что вблизи не проходят никакие учения с боевой стрельбой.

"Однако, когда патруль СММ попытался проехать далее на восток, он заявил наблюдателям, что проезд транспорта запрещен ввиду проходящих там учений с боевой стрельбой", - подчеркнули в пресс-службе.

13 июня сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала применение боевиками Градов в Кадиевке.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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