В зоне АТО пропал полковник Нацгвардии

Бывшего спецназовца ВСУ Александра Бойко могли захватить в заложники боевики террористической организации ЛНР, предполагают его коллеги

В зоне проведения антитеррористической операции на луганском направлении фронта при выполнении боевого задания вблизи города Золотое пропал полковник Национальной гвардии Александр Бойко. Как пишет у себя в Facebook его супруга, участник АТО пропал еще 3 июня, однако пресс-служба НГУ сообщила об этом только сегодня, 20 июня.

Поиски продолжаются.

По неподтвержденной информации, в результате боевого столкновения с террористами ЛНР офицер был захвачен в плен.

"Попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника Александра Бойко сегодня не привели к положительным результатам. Командование Нацгвардии продолжает работу в этом направлении", - пишет пресс-служба НГУ.

К мерам по поиску привлечены представители общественных организаций.

Александр Бойко - командир разведки 50-го полка Нацгвардии, ранее проходил службу в составе 8-го отдельного полка спецназа ВСУ.

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24 мая 2017 года сообщалось, что более 600 зарегистрированных Красным крестом случаев пропажи без вести в зоне АТО остаются нераскрытыми.

Видео: Youtube / 33tvchannel

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