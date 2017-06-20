В России сфабриковали дело против бойцов Азова
Следственный комитет страны-агрессора России сфабриковал уголовное производство против военнослужащих полка Азов Национальной гвардии, обвинив их в обстреле мирного населения 9 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
В РФ против семи бойцов полка Азов (сержанта Н.Иванцова, старшего солдата Д.Шевчука, солдата А.Кукуруза, солдата П.Кучиана, старшего солдата И.Безенчука, сержанта С.Сумбатяна и их командира - старшего лейтенанта Максима Жорина) открыли дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
В СК РФ заявили, что бойцы якобы специально целились "из артиллерийской пушки образца 1944 года в гражданские объекты населенного пункта Безыменное", но при этом "никто из мирных жителей не пострадал".
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
30 мая 2017 года СК РФ сфабриковал три уголовных производства против украинских военных.
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