В России сфабриковали дело против бойцов Азова

Следственный коммитет страны-арессора обвиняет бойцов сил АТО, которые защищают целостность страны, в "обстреле мирных жителей" Донбасса

Следственный комитет страны-агрессора России сфабриковал уголовное производство против военнослужащих полка Азов Национальной гвардии, обвинив их в обстреле мирного населения 9 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В РФ против семи бойцов полка Азов (сержанта Н.Иванцова, старшего солдата Д.Шевчука, солдата А.Кукуруза, солдата П.Кучиана, старшего солдата И.Безенчука, сержанта С.Сумбатяна и их командира - старшего лейтенанта Максима Жорина) открыли дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В СК РФ заявили, что бойцы якобы специально целились "из артиллерийской пушки образца 1944 года в гражданские объекты населенного пункта Безыменное", но при этом "никто из мирных жителей не пострадал".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

30 мая 2017 года СК РФ сфабриковал три уголовных производства против украинских военных.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.