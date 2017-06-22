ОБСЕ cообщила о новых позициях боевиков недалеко от границы с РФ

По данным беспилотника ОБСЕ, пророссийские наемники в 4 км от границы разместили военную технику

В районе оккупированного села Пикузы боевики разместили противотанковые мины на автодороге Т0519, а недалеко от границы с Россией обустроили новые позиции. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Мини-БПЛА ОБСЕ впервые зафиксировал наличие 13 противотанковых мин, установленных в два ряда на расстоянии примерно 50 м друг от друга на автодороге Т0519 между блокпостами ВСУ и ДНР вблизи села Пикузы (бывшее Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя, - ред.).

На основе доступных ОБСЕ спутниковых данных было установлено, что территория полигона вблизи оккупированного села Маркино (94 км к югу от Донецка, - ред.) примерно в 4 км от границы с Российской Федерацией была расширена за счет свежевырытых траншей и новых обустроенных позиций.

"Согласно доступным данным наблюдения было также выявлено шесть грузовиков военного типа, транспортные средства и 28 неопознанных единиц техники, а также новые воронки", - уточнили в пресс-службе.

20 июня сообщалось, что в Ясиноватой боевики гибридной армии РФ пытались ворваться в автомобиль патруля СММ, угрожали наблюдателям оружием, вели огонь в направлении их автомобилей и повредили стекло в одной из машин.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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