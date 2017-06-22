Спасатели назвали количество людей без воды в Донецкой области

Из-за обстрела артиллерией боевиков центрального водоснабжения нет в 72 населенных пунктах области

В Донецкой области 388 тысяч человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода", - отметили в пресс-службе.

Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта в пяти районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и поселок Александровка.

По состоянию на 07:00 водоснабжение населению осуществляется из резервных резервуаров.

В Авдеевке утром газоснабжения нет, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм, - ред.), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий не проводились, в связи с опасностью для работников.

8 июня 2017 года сообщалось, что утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Юго-Донбасского водопровода.

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