Суд приговорил боевика ДНР к восьми годам тюрьмы

Террориста задержали вблизи блокпоста Майорск Донецкой области; он принимал участие в донецком "параде" 9 мая 2015 года

Пророссийский наемник, который обстреливал позиции ВСУ и принимал участие так называемом параде боевиков 9 мая 2015 года, проведет восемь лет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

В ходе судебных слушаний установлено, что в начале февраля 2015 года 29-летний мужчина по собственной инициативе вступил в "Славянске бригаду" террористов, располагаемой в Комсомольском, где получил должность заряжающего гаубичного дивизиона.

"Он учил экипажи артиллерийской пушки Д-30 (калибра 123 мм) вести огонь в сторону позиций Вооруженных Сил Украины, а за успешное выполнение боевых задач даже был "поощрен" участием в параде, проходившем 9 мая 2015 года в Донецке", - отметили в пресс-службе.

Также осужденный проверял информацию о перемещении украинских военных и участвовал в обстрелах позиций ВСУ, размещенных Марьинке и Песках.

Террориста задержали в декабре 2015-го вблизи блокпоста Майорск.

Краматорский городской суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК и приговорил к реальному заключению.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: 17 боевиков лишены свободы за терроризм в Донбассе - Минобороны

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.