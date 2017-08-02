Боевики обстреляли окраины Водяного из запрещенной РСЗО
02.08.2017 00:35
Штаб АТО зафиксировал обстрел из четырехствольной РСЗО, запрещенной минскими договоренностями
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook
1 августа боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе обстреляли окраины села Водяное из запрещенных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Никто не пострадал.
Боевики смонтировали четырехствольную РСЗО в кузове КАМАЗа и сделали ее более мобильной.
Также около Старомихайловки террористы устроили подрывы инженерных боеприпасов и выдали это за обстрел со стороны ВСУ.
27 июля в результате обстрела позиций ВСУ в районе Водяного погиб украинский военнослужащий.
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