Боевики обстреляли окраины Водяного из запрещенной РСЗО

Штаб АТО зафиксировал обстрел из четырехствольной РСЗО, запрещенной минскими договоренностями

1 августа боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе обстреляли окраины села Водяное из запрещенных реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Никто не пострадал.



Боевики смонтировали четырехствольную РСЗО в кузове КАМАЗа и сделали ее более мобильной.



Также около Старомихайловки террористы устроили подрывы инженерных боеприпасов и выдали это за обстрел со стороны ВСУ.

27 июля в результате обстрела позиций ВСУ в районе Водяного погиб украинский военнослужащий.

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