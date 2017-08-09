Прокуратура расследует гибель солдат ВСУ из-за взрыва миномета

По предварительной версии, взрыв произошел в результате двойного заряда канала ствола миномета

Военная прокуратура Донецкого гарнизона внесла в Единый реестр досудебных решений ведомости об уголовном правонарушении по факту гибели двоих украинских военных, а также ранения еще пятерых. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Происшествие квалифицируется как "нарушение правил обращения с оружием, что привело к гибели нескольких человек и причинило телесные повреждения нескольким особам".

Украинские военнослужащие погибли и были ранены в результате разрыва мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 Сани.

В ходе расследования уже было осмотрено место происшествия, изъят миномет, назначена комплексная баллистическая, техническая экспертизы, экспертиза безопасности жизнедеятельности. Сейчас допрашиваются свидетели происшествия.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате двойного заряда канала ствола миномета разными военнослужащими.



8 августа сообщалось, что вблизи Марьинки двое украински военных погибли и еще пятеро ранены в результате неисправности оружия.



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