Боевики ударили по силам АТО из Града, трое военных ранены

За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ. Около полуночи по Павлополю террористы ударили из ракетной пусковой установки Град

Обстановка в зоне проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены трое украинских военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Уточняется, что двое военнослужащих ВСУ ранены в результате боевых действий, еще один - в результате подрыва на мине.

На приморском направлении боевики открывали огонь из минометов 120 и 82 калибра в районе Красногоровки. Позиции вблизи Павлополя гибридные войска РФ дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Около полуночи по Павлополю боевики ударили из ракетной пусковой установки Град (Партизан).

На луганском направлении боевики из минометов разных калибров несколько раз обстреляли опорные пункты возле Крымского и Троицкого. Вечером под огонь террористов попали украинские военные в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На донецком направлении боевики продолжили обстрелы Авдеевской промзоны из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе АТО сообщают, что каждый раз ВСУ открывали ответный огонь, чтобы заставить террористов соблюдать режим тишины.

15 августа заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что миссия открывает новую патрульную базу в зоне проведения АТО.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.