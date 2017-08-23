Сутки в АТО: ранения получили четверо военных

После полуночи в Марьинке начался мощный минометный обстрел, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения и травмы в Донбассе. Об этом сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Луганское направление. Основные боевые действия развернулись в Попаснянском районе. Оккупанты несколько раз применяли минометы, а также легкое вооружение. Украинские военные открывали ответный огонь. Боевики несколько раз нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе и возле Крымского. Всего на луганском направлении произошло семь обстрелов со стороны боевиков, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

Донецкое направление. Боевики регулярно обстреливают на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция Шахта Бутовка. Террористы применяли минометы. Беспокойно вчера было на Светлодарской дуге и в Зайцево. В обоих районах террористы использовали тяжелое вооружение - минометы. Всего на донецком направлении проросиские наемники 11 раз нарушили режим тишины, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление. После полуночи в Марьинке начался мощный минометный обстрел. Он длился всего 15 минут, но при этом было выпущено не менее 20 мин. Вечером оккупанты вновь активизировались, но уже в другом районе. Одновременно в Гнутово, Водяное, Талаковке боевики открыли огонь из 122-мм орудий. Стрельба велась сразу с трех площадок с короткими паузами. В течение четырех часов по позициям ВСУ было выпущено более 50 снарядов. На трех других позициях в течение дня также произошло по одному обстрелу со стороны террористов с применением легкого вооружения. Всего на мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков, в том числе семь - из тяжелого вооружения.





Фото: mediarnbo.org

Сегодня на заседании минских групп должно быть принято решение о перемирии до начала нового учебного года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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