Суд поддержал депортацию ветерана АТО - Соболев

Речь идет о бывшем бойце АТО из Грузии Вано Надирадзе

Киевский окружной административный суд отказал ветерану АТО Вано Надирадзе в просьбе не депортировать его из Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Егор Соболев.

"Судья отказал Vano Nadiradze в просьбе не депортировать его из Украины, пока решается спор с Государственной миграционной службой по временному проживанию здесь", - написал Соболев.

Ранее депутат описал реакцию на события самого Надирадзе: "Вано трудно понять, почему государство, где люди наградили его званием "Народный герой Украины", теперь его выталкивает. Он переживает и расстраивается".

В пресс-службу Киевского окружного админсуда, чтобы подтвердить эту информацию, корреспонденту LIGA.net дозвониться не удалось.

Орден "Народный Герой Украины" - негосударственная награда, учрежденная в 2015 году по инициативе коллекционера антиквариата и волонтера Андрея Боечко и ювелира Дмитрия Щербакова.

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