В Харькове сожгли авто руководителя Восточного корпуса

В СМИ ранее появилась информация, что к массовой потасовке со стрельбой возле харьковского предприятия Турбоатом причастны члены организации

В Харькове на подземной парковке сожгли автомобиль лидера Восточного корпуса и советника председателя ХОГА Олега Ширяева. Об этом сообщает Depo.Харьков.



Сообщение о происшествии на улице Сухумской поступило в Шевченковский отдел полиции 1 августа в 2:20.



"На месте происшествия обнаружены автомобили, поврежденные огнем. В Хюндая повреждена водительская часть, у Мерседеса - задняя часть кузова, марку третьего авто не удалось установить - автомобиль сгорел полностью, также поврежден Шевроле", - говорится в сообщении полиции.



Полостью сгоревший автомобиль Toyota RAV4, рассказали сотрудники парковки, принадлежит семье Ширяева.

На брифинге Ширяев сказал, что, возможно, поджог - ответ неизвестных на то, что бойцы Восточного корпуса взяли под охрану избитого накануне депутата Харьковского облсовета, руководителя общественной организации Харьковский антикоррупционный центр Дмитрия Булаха.



В СМИ ранее появилась информация, что к массовой потасовке со стрельбой возле харьковского предприятия Турбоатом причастны члены организации Восточный корпус. Однако Ширяев заявил, что не знает пострадавшего от огнестрельного ранения 25-летнего харьковчанина опроверг сообщения о причастности движения.



Рота полиции Восточный корпус - подразделение патрульной службы полиции особого назначения, созданная 8 ноября 2014 в структуре ГУ МВД Украины в Харковской области.



Рота была сформирована на основе общественного движения Восточный корпус, который был создан в феврале-марте 2014 года. Основную часть организации в то время составили члены организации Патриот Украины и футбольные фанаты харьковского футбольного клуба Металлист.



В ноябре 2014 году на основании приказа главы МВД Арсена Авакова о создании спецподразделения охраны общественного порядка была сформирована рота особого назначения Восточный корпус.



После создания роты особого назначения Восточный корпус, общественное движение Восточный корпус продолжало свое существование параллельно с одноименным подразделением. 27 августа 2015 было объявлено об объединении общественного формирования Восточный корпус и общественного крыла полка Азов в Харькове в единое формирование.



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