В Николаеве возле завода Зоря-Машпроект произошла стрельба

Между тремя николаевцами завязался конфликт на дороге с последующей погоней на автомобиле

В Николаеве полиция разыскивает человека, который из-за конфликта на дороге открыл стрельбу по двоим николаевцам и ранил одного из них. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"В результате происшествия один человек с огнестрельным ранением грудной клетки находится в больнице. Следователи квалифицировали действия злоумышленника, как покушение на убийство нескольких человек. В городе введен в действие план Перехват", - говорится в сообщении.



Инцидент произошел возле главного входа завода Зоря-Машпроект около 16:40 4 сентября.



По словам пострадавших, водителя и пассажира автомобиля ВАЗ-2110, между ними и водителем Geely возник конфликт на дороге. Для его выяснить пострадавшие начали преследование оппонента. Когда они его догнали и вышли из авто, незнакомец открыл стрельбу и ранил одного из них - 31-летнего николаевца.



"Использовав все патроны, предварительно к пистолету Макарова, преступник скрылся на своем автомобиле. Прохожие вызвали раненому скорую. Выстрелами также повреждены два транспортных средства, припаркованные на месте происшествия", - также сообщает полиция.



Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.



Следователи открыли уголовное производство по статье за покушение на умышленное убийство двух или более лиц, санкция которой предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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