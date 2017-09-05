На взятке задержан врио начальника отделения винницкой полиции

Подполковник полиции требовал 30 тысяч гривень от местного предпринимателя

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, операция проведена при содействии начальника Главного управления областной Нацполиции.

Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал 30 тысяч гривень от местного предпринимателя. За эти деньги злоумышленник обещал не регистрировать уголовное производство из-за выявленных нарушений правил охраны или использования недр.

Сотрудники спецслужбы задержали начальника у здания отделения при получении последнего "транша" взятки в размере 10 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК. Подполковник задержан.

Ранее сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали на получении взятки в размере $3 тыс депутата Винницкого облсовета.

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