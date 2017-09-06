В оккупированный Донбасс пытались провезти страусов: фото

Молодых страусов жительница Станично-Луганского района планировала незаконно перевезти через переправу на временно неподконтрольные территории

В Славяносербск Луганской области пытались перевезти 10 птенцов страуса. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.

Вчера сотрудники фискального наряда Фантом Главного управления ГФС в Луганской области между селами Трехизбенка и Лопаскино на дороге к незаконной переправе остановили ВАЗ 2108.

На нем житель Трехизбенки за денежное вознаграждение осуществлял перевозку пассажиров.



Во время осмотра автомобиля в салоне обнаружено 150 кг мяса свинины ориентировочной стоимостью 15 тысяч грн и 10 птенцов страуса примерно на 50 тысяч грн.

Установлено, что мясо и живой товар жительница Станично-Луганского района планировала переправить в Славяносербск.

По результатам выявленных нарушений составлено два админпротокола: в отношении водителя - за предоставление транспортных услуг без разрешительных документов и государственной регистрации по ч.1 ст. 164 КУоАП, в отношении гражданки - по ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

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