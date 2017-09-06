В Черновицкой области налоговик попался на взятке в 1 млн грн
В Черновицкой области задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС за вымогательство взятки в размере 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Согласно сообщению, чиновник задержан в рамках расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
В ГПУ отметили, что налоговик "требовал неправомерную выгоду в размере 1 млн грн от представителя юридического лица за решение вопросов, связанных с возмещением НДС".
Он был задержан во время получения второй части взятки в сумме 100 тыс грн. Всего он получил 200 тыс грн взятки, сообщили в Генпрокуратуре.
Готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Вчера сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции Винницкой области.
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