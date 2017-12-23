Штаб АТО: Боевики пытаются сорвать "новогоднее" перемирие
Боевики в Донбассе пытаются сорвать новогоднее перемирие, которое вступило в силу сегодня, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Около 11:30 террористы обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП - силы АТО ответный огонь не открывали.
В штабе АТО также сообщают, что, по данным разведки, боевики создали запасы боеприпасов недалеко от линии столкновения на разных направлениях. Цель - открытые провокации против сил АТО и возможные обстрелы временно оккупированных поселков во время новогодних и рождественских праздников для дискредитации ВСУ.
За минувшие сутки в зоне проведения АТО двое украинских военных были ранены, один - погиб.
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