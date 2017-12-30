USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

ИС: За полторы недели в зоне АТО ликвидированы 39 боевиков

30.12.2017 12:09
Во временно оккупированных городах и поселках с 19 по 28 декабря подтвержденные потери боевиков составили 39 человек
ИС: За полторы недели в зоне АТО ликвидированы 39 боевиков
Иллюстративное фото (пресс-центр штаба АТО)

В период с 19 по 28 декабря в зоне АТО были ликвидированы 39 боевиков. Об этом сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Как уточняется, ликвидированы террористы были во временно оккупированных Луганске, Новоазовске, Горловке, Маккевке, Кадиевке и Брянке.

Также сообщается, что российское оккупационное командование активизировало распространение дезифнормации среди мирного населения об активизации боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников. На временно оккупированной территории усилен административно-полицейский режим.

Ранее сегодня стало известно, что в зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военный. В ночь с 29 на 30 декабря в Днепр были доставлены трое военных в тяжелом состоянии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 