ИС: За полторы недели в зоне АТО ликвидированы 39 боевиков

Во временно оккупированных городах и поселках с 19 по 28 декабря подтвержденные потери боевиков составили 39 человек

В период с 19 по 28 декабря в зоне АТО были ликвидированы 39 боевиков. Об этом сообщают информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.



Как уточняется, ликвидированы террористы были во временно оккупированных Луганске, Новоазовске, Горловке, Маккевке, Кадиевке и Брянке.

Также сообщается, что российское оккупационное командование активизировало распространение дезифнормации среди мирного населения об активизации боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников. На временно оккупированной территории усилен административно-полицейский режим.

Ранее сегодня стало известно, что в зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военный. В ночь с 29 на 30 декабря в Днепр были доставлены трое военных в тяжелом состоянии.

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