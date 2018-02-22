Порошенко требует расследования из-за раздевания женщин в суде

Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми, отметил его пресс-секретарь Святослав Цеголко

Президент Петр Порошенко считает действия правоохранителей в Оболонском суде Киева недопустимыми. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко у себя в Facebook.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим извинения у всех журналистов и ждем результаты служебного расследования", - отметил Цеголко.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также возмущена действиями представителей силовых структур.

"Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин - представительниц СМИ. МФО Равные возможности, которое объединяет почти всех женщин-депутатов, уже сделало соответствующее публичное заявление с протестом таких действий", - подчеркнула Геращенко в Facebook.

21 февраля 2018 года полицейские возле здания Оболонского райсуда, в котором проходило заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, женщин заставляли снять верхнюю одежду, а некоторых даже осматривали в отдельной комнате более тщательно.

Корреспондентка агентства Радио Свобода Ольга Комарова подтвердила также информацию об осмотрах. "Это правда. Женщин просят раздеться на входе в суд… Меня трижды осмотрели женщины, но поверхностно; просто попросили расстегнуть пальто", - написала она в Facebook.

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