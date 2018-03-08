ГПУ: С начала АТО в суд направили 56 обвинений в госизмене

В розыске также находятся более 4 тыс военных, обвиняемых в дезертирстве во время аннексии Крыма

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины (с 1 апреля 2014 года) военные прокуроры направили в суд 56 обвинительных актов по статье 111 УК (государственная измена). Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"...из них в 55 случаях назначено проведение специального досудебного расследования", - добавил он.

Кроме того, сейчас в розыске находятся 4 тыс 266 военных, которые в 2014 году не прибыли из Крыма и теперь обвиняются в дезертирстве. В суд направлены четыре таких обвинительных акта и всех четырех военнослужащих осудили на разные сроки, написал Лысенко.

"Как пример, за государственную измену осужден бывший заместитель начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации "Судак"...подполковник медслужбы, который, являясь гражданином Украины и военнослужащим ВСУ, перешел на службу к государству-агрессору...", - сообщил представитель ГПУ.

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19 января экс-главе крымского профсоюза работников МВД сообщили о подозрении за пособничество оккупации полуострова РФ путем участия в создании незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

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