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Украина передаст боевикам 15 человек - Тандит

22.12.2016 04:27
В ближайшие дни украинская сторона передаст 15 человек как знак доброй воли - это женщины и больные люди
Украина передаст боевикам 15 человек - Тандит
Юрий Тандит

Украина в ближайшие дни передаст боевикам 15 человек. Это женщины и больные люди, сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.

"Решение принято. Сейчас только по процедуре. Думаю, что в ближайшие дни, в скобках - часы, это все произойдет. 15 человек - это люди, которые скоро вернутся в свои семьи за линией разграничения. Они или совершали преступление, или подозреваются в совершении преступления против целостности Украины. Это женщины и больные люди. И целых 15 человек Украина отдает как знак доброй воли", - рассказал Тандит. 

18 декабря во время боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен к боевикам террористической организации ДНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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