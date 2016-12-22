Украина передаст боевикам 15 человек - Тандит

Украина в ближайшие дни передаст боевикам 15 человек. Это женщины и больные люди, сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.



"Решение принято. Сейчас только по процедуре. Думаю, что в ближайшие дни, в скобках - часы, это все произойдет. 15 человек - это люди, которые скоро вернутся в свои семьи за линией разграничения. Они или совершали преступление, или подозреваются в совершении преступления против целостности Украины. Это женщины и больные люди. И целых 15 человек Украина отдает как знак доброй воли", - рассказал Тандит.