Охендовский грозит судом эксперту МВД и журналистам

Глава ЦИК планирует подать в суд на эксперта МВД, который подтвердил принадлежность ему подписи в "амбарной книге" ПР, а также на отдельные СМИ

Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что обжалует в суде возбуждение против него уголовного дела, а также "системную дискредитацию" со стороны некоторых СМИ. Об этом он заявил в интервью изданию Страна.ua.

"Безусловно, свое незаконное привлечение к уголовной ответственности, с одной стороны, и свою системную дискредитацию со стороны некоторых нечистых на руку СМИ, с другой, я уже обжалую и еще буду обжаловать как в уголовном, так и гражданском порядке", - сказал Охендовский.

Глава ЦИК заявил, что адвокаты уже подали заявление о привлечении к ответственности эксперта, который подтвердил подлинность его подписи в "амбарной книге" Партии регионов.

"Подпись не моя", - сказал Охендовский.

Он отметил, что первая экспертиза в этом деле, проведенная в независимом научно-исследовательском институте по обращению НАБУ, не подтвердила и не опровергла принадлежность ему подписи.

"Понятно, что, имея умысел на незаконное привлечение к уголовной ответственности именно меня, руководство НАБУ решило провести ещё одну экспертизу. Наверное, гарантированный результат они могли получить только в криминалистическом центре МВД. Вот туда они и пошли. Там им составили требуемое заключение за один день!" - добавил Охендовский.

Как сообщалось ранее, Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста вместо 10 дней делал экспертизу больше трех месяцев. Вывод не подтверждает и не исключает принадлежность записей в "амбарной книге" Охендовскому.

Экспертиза Государственного научно-исследовательно-криминалистического центра МВД сделала вывод, что подписи и записи принадлежат главе ЦИК.

13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

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