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Россия внесла Ильми Умерова в список террористов и экстремистов

31.12.2016 11:59
Дочь замглавы Меджлиса, против которого спецслужбы РФ возбудили уголовное дело постатье "сепаратизм", узнала, что Умерова внесли в список террористов
Россия внесла Ильми Умерова в список террористов и экстремистов
Ильми Умеров (фото - 15minut.org)

Заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Россия включила в свой список действующих теророристов и экстремистов. Об этом сообщила его дочь на странице в Facebook.

Из-за этого невозможно оплатить штраф, назначенный за якобы административное нарушение. 

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В мае 2016 года спецслужбы РФ возбудили уголовное дело против Ильми Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, он "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR". Несмотря на состояние здоровья Умерова, испытывающего проблемы с сердцем, оккупанты закрыли его в психиатрическом стационаре.

Оккупанты выпустили Умерова из психбольницы в оккупированном Симферополе 7 сентября.

23 сентября президент Петр Порошенко обратился с просьбой к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель помочь в организации лечения Умерова в немецкой клинике.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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