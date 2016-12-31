Россия внесла Ильми Умерова в список террористов и экстремистов
Заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Россия включила в свой список действующих теророристов и экстремистов. Об этом сообщила его дочь на странице в Facebook.
Из-за этого невозможно оплатить штраф, назначенный за якобы административное нарушение.
В мае 2016 года спецслужбы РФ возбудили уголовное дело против Ильми Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, он "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR". Несмотря на состояние здоровья Умерова, испытывающего проблемы с сердцем, оккупанты закрыли его в психиатрическом стационаре.
Оккупанты выпустили Умерова из психбольницы в оккупированном Симферополе 7 сентября.
23 сентября президент Петр
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