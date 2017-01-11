ГПУ: директор санатория присвоил 1 млн грн на лечение бойцов АТО

По данным досудебного следствия, руководитель оздоровительного комплекса похитил более миллиона гривень, которые выделялись на реабилитацию бойцов АТО

Директору санатория Джерельце в селе Александрия Ровенской области сообщено о подозрении: прокуратура установила, что он якобы присвоил более 1 млн гривень, которые были выделены из бюджета на программу психологической реабилитации бойцов АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый вносил заведомо ложные сведения в финансовую отчетность.

Его действия проходят по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 УК (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Директору санатория в случае доказательства его вины грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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