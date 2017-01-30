Разыскиваемый Россией Церцвадзе подал прошение о статусе беженца

В 2015 году было подано два прошения о получении украинского гражданства Церцвадзе

Задержанный в Украине по запросу России боец АТО из Грузии Гия Церцвадзе подал прошение о получении статуса беженца. В 2015 году также было подано два прошения о получении украинского гражданства. Об этом сообщила его адвокат Ксения Проконова на пресс-конференции в Киеве.

В 2015 году было подано два прошения о получении украинского гражданства Гией Церцвадзе. Одно подал он лично, второе было подано с подписью тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, который просил предоставить Церцвадзе гражданство за выдающиеся боевые заслуги. "Что с этими документами сейчас, мы выясняем", - сказала Проконова.

"Мы вступили в процедуру предоставления статуса беженца, поскольку Гии действительно угрожает опасность от органов РФ. В случае его выдачи, ему там грозит смертная казнь. Я думаю, мы даже не дождемся судебного производства, он просто потеряется на территории РФ. Поэтому выдавать его нельзя", - сказала Проконова.

Адвокат сообщила, что ведется общение с украинским Интерполом.

"Многие спрашивают, продолжает он (Церцвадзе, - ред.) висеть в розыске Интерпола или нет. Есть такое понятие как деактивация карты (розыска, - ред.). Сейчас там просто снят активный поиск, деактивация не включена, потому что он задержан на территории Украины, но продолжают быть основания для его розыска в других странах. Именно по этой причине Гия не будет покидать территорию Украины", - сказала Проконова.

Также адвокат отметила, что российская сторона не предоставила необходимого объема документов по обвинению Церцвадзе.

15 января в киевском аэропорту Жуляны был задержан гражданин Грузии, спецназовец Гия Церцвадзе, который воевал на стороне сил АТО в Донбассе. Мужчина находился в розыске Интерпола по запросу России. В РФ его обвиняют в убийстве. Сам Церцвадзе говорит, что российская сторона разыскивает его из-за активного участия в боевых действиях против российских агрессоров в 2008 году.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что международные конвенции дают Украине основания отказать России в выдаче Церцвадзе.

На днях Церцвадзе был отменен временный арест.

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