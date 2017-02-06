В составе Нацгвардии создают горно-патрульную роту

Новое подразделение будет патрулировать пограничную местность и населенные пункты в Карпатах

В Национальной гвардии создали горно-патрульную роту. Об этом сообщает 5 канал.



Подразделение будет базироваться в Ивано-Франковской области. Его бойцы будут помогать пограничникам и охранять гражданский порядок в горных селах.



В роте почти сто военнослужащих. Сейчас они проходят учения на полигоне.



Необходимость такого подразделения объясняют сложной местностью Карпат, где сложно добраться до отдельных населенных пунктов.



"Ни для кого не секрет, что массовая вырубка лесов и браконьерство, которые сегодня есть в этом регионе и распространяются, именно для этого мы и предоставили помощь Национальной полиции в решении этих вопросов", - рассказал начальник штаба Западного территориального управления Нацгвардии Олег Сахон.



Через три месяца бойцы выйдут на патрулирование.

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