Соглашение ратифицировано: Украина направит представителя в Гаагу
Рада ратифицировала соглашение, которое позволит Украине направить своего представителя в Гаагу. За ратификацию соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции №0122 проголосовали 230 депутатов, передает корреспондент ЛІГА.net.
Это соглашение было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе.
Как пояснил, представляя документ, заместитель министра юстиции Сергей Петухов, ратификация позволит наладить сотрудничество со странами ЕС в досудебных расследованиях по таким направлениям как борьба с терроризмом, распространение наркотиков, киберпреступность.
Петухов отметил, что такая работа ведется уже с 2014 года.
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После ратификации соглашения Украина сможет направить своего представителя в Гаагу, где находится офис организации.
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