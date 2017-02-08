ГПУ: К разгону Майдана в 2014-м причастен экс-замглавы АП Чмырь
Генеральная прокуратура Украины установила причастность экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Юрия Чмыря к силовому разгону Евромайдана 18-19 февраля 2014 года. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 31 января 2017 года, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
"Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года принимал участие бывший заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам", - говорится в определении суда.
Согласно тексту документа, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил следствию временный доступ к информации о разговорах Чмыря по мобильному телефону и его местонахождении в период с 20 ноября 2013 года по 22 февраля 2014-го.
Читайте также: Майдан: за все время реальный срок получил лишь один человек
Еще одним определением Печерский суд предоставил следователям доступ к информации о пользователях 13 номеров мобильной связи, их разговорах и местонахождении с 1 ноября 2013-го по 1 ноября 2016-го. По данным Генпрокуратуры, этими номерами в ноябре 2013 - феврале 2014 годов пользовались ряд тогдашних сотрудников Администрации президента.
16 декабря 2013 года Чмырь был назначен на должность замглавы АП по вопросам гуманитарного развития и коммуникаций. Уволен 26 февраля 2014 года указом и.о. президента Украины Александра Турчинова.
В 2010-2013 годах Чмырь занимал пост главы Сумской облгосадминистрации. Народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:04
-
16:52
-
14:27
-
15:23
-
15:09