ГПУ: К разгону Майдана в 2014-м причастен экс-замглавы АП Чмырь

По данным следствия, Чмырь принимал участие в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года

Генеральная прокуратура Украины установила причастность экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Юрия Чмыря к силовому разгону Евромайдана 18-19 февраля 2014 года. Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 31 января 2017 года, опубликованном в Едином реестре судебных решений.



"Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 года принимал участие бывший заместитель главы Администрации президента Украины по гуманитарным вопросам", - говорится в определении суда.



Согласно тексту документа, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил следствию временный доступ к информации о разговорах Чмыря по мобильному телефону и его местонахождении в период с 20 ноября 2013 года по 22 февраля 2014-го.



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Еще одним определением Печерский суд предоставил следователям доступ к информации о пользователях 13 номеров мобильной связи, их разговорах и местонахождении с 1 ноября 2013-го по 1 ноября 2016-го. По данным Генпрокуратуры, этими номерами в ноябре 2013 - феврале 2014 годов пользовались ряд тогдашних сотрудников Администрации президента.



16 декабря 2013 года Чмырь был назначен на должность замглавы АП по вопросам гуманитарного развития и коммуникаций. Уволен 26 февраля 2014 года указом и.о. президента Украины Александра Турчинова.



В 2010-2013 годах Чмырь занимал пост главы Сумской облгосадминистрации. Народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов.



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